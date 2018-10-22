أعلنت القنصلية العامة لفرنسا في وهران عن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للأطباء الذين يرغبون في مواصلة دراستهم حيث أعلنت عن إجراءات مبسطة لفائدة طالبي التأشيرة “إقامة طويلة” المتحصلين على شهادة الطب المتخصص “DFMS”، والمتحصلين على شهادة تدريب طبي متقدم متخصص ” DFMSA”.

وبناءا على تعليمات القنصلية العامة لفرنسا في وهران، فقد أعلن “TLS Contact”عن إجراءات مبسطة لفائدة طالبي التأشيرة “إقامة طويلة” المتحصلين على شهادة الطب المتخصص “DFMS”، والمتحصلين على شهادة تدريب طبي متقدم متخصص ” DFMSA”بحيث سيكون بإمكان طالبي التأشيرة المذكورة القدوم إلى مركز “TLS Contact” دون موعد مسبق.

ويأتي هذا الخير بعد قرار السلطات الفرنسية منح رخص مؤقتة للعمل لفائدة طلبة الطب الأجانب في مختلف الفروع، حيث قدر عدد المناصب المفتوحة بـ 5 آلاف منصب وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 0274،2018 قررت فرنسا منح رخص مؤقتة للعمل لطلبة الطب الأجانب في تخصصات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان المتخصصين، وسيتم منح رخص مؤقتة للعمل بالشهادات المتحصل عليها من البلد الأصلي لطالب الطب،وجاء في المرسوم التنفيذي الفرنسي، أن الطبيب الأجنبي وبعد حصوله على الموافقة بالانتقال إلى العمل في الأراضي الفرنسية، سيتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بالأجور والإجازات والحماية الاجتماعية مثله مثل أي طبيب فرنسي.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنه في آفاق 2025، سيرتفع عدد الأطباء بنسبة أقل من الحاجة العامة للعلاج، ولفتت إلى أن معالجة الوضع لا يمكن أن تتم من دون مراجعة القوانين، لأن عدد الأطباء العامين والمتخصصين سيبقى مستقرا

هذا وتعول فرنسا على الأطباء الجزائريين، بحكم تحكمهم الجيد في اللغة الفرنسية، فضلا عن طبيعة التكوين التي رغم تراجعه إلا أنه يتوافق مع النظام الفرنسي.

رزاقي.جميلة