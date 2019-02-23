فرنسا تعلن مقتل أبرز قادة القاعدة الإرهابي “أبو همام”

أعلنت السلطات الفرنسية، عن مقتل الإرهابي الخطير المدعو يحي أبو الهمام، في منطقة الساحل.
ويعتبر الإرهابي أبو الهمام من أبرز قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
Razika kherkhache 23 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 16 زيارة
23 فبراير 2019
23 فبراير 2019
أعلنت السلطات الفرنسية، عن مقتل الإرهابي الخطير المدعو يحي أبو الهمام، في منطقة الساحل.
ويعتبر الإرهابي أبو الهمام من أبرز قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
أدى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، اليوم الخميس 21 فيفري، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية …
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