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فرنسا تعلن مقتل أبرز قادة القاعدة الإرهابي “أبو همام”

Razika kherkhache 23 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 16 زيارة

أعلنت السلطات الفرنسية، عن مقتل الإرهابي الخطير المدعو يحي أبو الهمام، في منطقة الساحل.

ويعتبر الإرهابي أبو الهمام من أبرز  قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.

عن Razika kherkhache

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