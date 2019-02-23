فرنسا تعلن مقتل أبرز قادة القاعدة الإرهابي “أبو همام”

أعلنت السلطات الفرنسية، عن مقتل الإرهابي الخطير المدعو يحي أبو الهمام، في منطقة الساحل.

ويعتبر الإرهابي أبو الهمام من أبرز قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.