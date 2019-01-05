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فرنسا تضع إجراءات جديدة لتسهيل منح الفيزا للجزائريين

الجزائر تتصدر قائمة الدول التي تحظى بأكبر نسبة من تأشيرات:
فرنسا تضع إجراءات جديدة لتسهيل منح الفيزا للجزائريين

idir demiche 5 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 61 زيارة

 أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في رد على سؤال بمجلس الشيوخ الفرنسي أن الجزائر ضمن الدول التي تحظى بأكبر نسبة من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية ، بسبب ارتفاع الطلب من مواطنيها على الوجهة السياحية للبلد ،وجاء في إجابة الوزارة الفرنسية ، حسب ما تناقلته وسائل إعلام  أن الجزائر بالإضافة إلى الصين وروسيا والمغرب والهند تستحوذ على نسبة كبيرة من التأشيرات الفرنسية الممنوحة عبر العالم، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الطلب على الوجهة السياحية الفرنسية من حاملي جنسيات هذه البلدان.

وأضافت الخارجية الفرنسية ، أنه بغرض جذب عدد أكبر من السياح إلى فرنسا ، خاصة من الجزائر والبلدان المذكورة الأخرى  فقد تقرر اعتماد عدة إجراءات جديدة تقوم على تسهيل وتبسيط العلاقة بين القنصلية وطالبي التأشيرات من خلال اقتراح عروض تتناسب مع كل طالب تأشيرة بما يتيح إتمام العملية بطريقة سريعة مع الحرص في نفس الوقت على عدم تحويل أهداف التأشيرة الممنوحة نحو أهداف أخرى غير التي قدمت في الطلب.

رزاقي.جميلة

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