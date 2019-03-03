تتابع عن كثب الحراك المسيرات : فرنسا تشبه ما يحدث في الجزائر بالوضع في تونس و مصر

علق وزير الزراعة الفرنسي ديديه غويوم خلال إستضفاته في إذاعة “أوروبا 1” على الوضع في الجزائر مؤكدا أن “فرنسا تتابع عن كثب ما يحدث في الجزائر”

و قال الوزير الفرنسي أنه و “مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية بالجزائر تريد فرنسا ان تؤكد على سيادة الشعب الجزائري ” مشيرا ان الشعب الجزائري وحده سيختار “ووصف ديديه غويوم الوضع في الجزائر قائلا: “يبدو الأمر كما حدث في دول أخرى ، سواء كانت تونس أو مصر و مع هذا يضيف الوزير الفرنسي ” أنا لست معلقا ، أنا لاعب سياسي ، ولاعب سياسي يحاول إجراء تحليلات”

و تابع الوزير الفرنسي موضحا ” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقرر اليوم ما إذا كان هو مرشح أم لا وبناء على هذا، سيكون هناك انتخابات والشعب الجزائري يختار”وخلص ديدييه غيوم الى التأكيد على ” أهمية ‘العلاقات الاقتصادية والتجارية’ بين فرنسا والجزائر مشيرا:” نحن بحاجة إلى أن تكون هذه المنطقة سلمية وهادئة”

رزاقي.جميلة