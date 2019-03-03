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فرنسا تشبه ما يحدث في الجزائر بالوضع في تونس و مصر

تتابع عن كثب الحراك المسيرات :
فرنسا تشبه ما يحدث في الجزائر بالوضع في تونس و مصر

Djalila Rezzaki 3 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 24 زيارة

علق وزير الزراعة الفرنسي ديديه غويوم خلال إستضفاته في إذاعة “أوروبا 1” على الوضع في الجزائر مؤكدا أن “فرنسا تتابع عن كثب ما يحدث في الجزائر”

و قال الوزير الفرنسي أنه و “مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية بالجزائر تريد فرنسا ان تؤكد على سيادة الشعب الجزائري ” مشيرا ان الشعب الجزائري وحده سيختار “ووصف ديديه غويوم الوضع في الجزائر قائلا: “يبدو الأمر كما حدث في دول أخرى ، سواء كانت تونس أو مصر و مع هذا يضيف الوزير الفرنسي ” أنا لست معلقا ، أنا لاعب سياسي ، ولاعب سياسي يحاول إجراء تحليلات”

و تابع الوزير الفرنسي موضحا ” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقرر اليوم ما إذا كان هو مرشح أم لا وبناء على هذا، سيكون هناك انتخابات والشعب الجزائري يختار”وخلص ديدييه غيوم الى التأكيد على ” أهمية ‘العلاقات الاقتصادية والتجارية’ بين فرنسا والجزائر مشيرا:” نحن بحاجة إلى أن تكون هذه المنطقة سلمية وهادئة”

 رزاقي.جميلة

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