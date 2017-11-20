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فرنسا تستقبل 25 إفريقيا مرحلا من ليبيا للنيجر

على أن يصلوا إلى أراضيها في جانفي المقبل:
فرنسا تستقبل 25 إفريقيا مرحلا من ليبيا للنيجر

eldjazair 20 نوفمبر 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

تستقبل فرنسا 25 مهاجرا رحلتهم الأمم المتحدة من ليبيا إلى النيجر، على أن يصلوا إلى أراضيها في جانفي المقبل.
وصرح باسكال بريس مدير المكتب الفرنسى لحماية اللاجئين في ختام زيارته للنيجر إن عدد هؤلاء اللاجئين بلغ 25 شخصا بينهم 15 سيدة وأربعة اطفال وهم من إريتريا وإثيوبيا والسودان، مضيفا أن المفوضية قدمت إلى المكتب الفرنسي (أوفبرا) قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم تحديدهم لتلبية احتياجاتهم في مجال الحماية والذين سيتم اختيارهم بعد إجراء تقييم أمني للحصول على حق اللجوء “بسرعة كبيرة” بعد وصولهم إلى فرنسا.
وأكد أن اللاجئين كانوا جميعهم تقريبا ضحايا لاعتداءات جنسية حيث من المقرر ان تستقبل فرنسا 47 لاجئا آخرين يتواجدون حاليا فى النيجر.
وصرحت مصادر في وزيارة الداخلية الفرنسية إن هؤلاء اللاجئين وصلوا إلى عاصمة النيجر (نيامي) في 11 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن يصلوا إلى فرنسا في شهر جانفي المقبل حيث استفادوا من أول عملية إجلاء من ليبيا وذلك تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
نسرين.م/وكالات

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