أعلنت الحكومة الفرنسية عن اعتماد إجراءات جديدة بالنسبة للطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في مواصلة دراستهم على أراضيها، بداية من السنة المقبلة، ما يشكل صدمة حقيقية لآلاف الطلبة الجزائريين خاصة وأنهم يمثلون أكبر عدد من المسجلين.

كشف الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، مساء أمس خلال ملتقى جامعي للفرنكوفونيا، أن رسوم التسجيل للطلاب الجدد غير الأوروبيين سوف تنتقل من 170 يورو في السنة إلى 2770 يورو لتخصصات الليسانس، ومن 243 يورو إلى 3770 يورو بالنسبة للماستر ومن 380 يورو 3770 يورو للدكتوراه، وهو ما يمثل زيادات بأكثر من 1600 بالمائة حسب ما نقلته جريدة “لوموند”مضيفا خلال ملتقى الجامعات الفرنكوفونية أن هذه القيمة التي سيدفعها الأجانب من أجل الدراسة في فرنسا نفسها التي سيدفعها الفرنسيون بداية من الموسم القادم،ويعد هذا القرار صدمة للطلبة الجزائريين كونهم أكثر الأجانب المتواجدين بالتراب الفرنسي ،حيث ارتفاع تكاليف التسجيلات جاء بشكل غير منتظر.

وحسب الوزير تطمح فرنسا إلى رفع عدد الطلبة الأجانب في جامعاتها إلى 500 ألف طالب آفاق 2027، في وقت يصل عدد الطلاب الأجانب في فرنسا الآن 320 الف طالب، 45 بالمائة منهم من الجزائر و المغرب وتونس، السنغال، كوديفوار والكامرون.

ويبلغ عدد الطلبة الجزائريين في فرنسا حاليا ما عدده 30 ألف طالب، وهم يحتلون المرتبة الثانية بعد المغاربة، ومن شأن هذه الزيادات الخيالية في حقوق التسجيل أن تشكل صدمة لدى العديد منهم.

وللإشارة سنة 2017، قدم 32 ألف طالب جزائري ملفات للحصول على التأشيرة الفرنسية بغرض إتمام الدراسة، ومنحت السفارة الفرنسية التأشيرة لقرابة 9 آلاف طالب منهم.

رزاقي.جميلة