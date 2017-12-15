فرنسا.. ارتفاع حصيلة قتلى حادث الحافلة المدرسية إلى 6 أشخاص

أفادت وكالة “رويترز” عن مصدر مقرب من التحقيقات أن حصيلة ضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار جنوب غرب فرنسا ارتفعت إلى 6 قتلى، 4 منهم أطفال على الأقل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من التحقيقات قوله إن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين إضافيتين من الحافلة المنكوبة جراء الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس في بلدية ميلاس قرب مدينة بيربينيا، دون الكشف عما إذا كانت الضحيتان الجديدتان من بين التلامذة الموجودين داخل الحافلة. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي وصل فورا إلى موقع الحادث أن 11 من 20 مصابا جراء الاصطدام في حالة خطرة، مؤكدا أن معظم من كانوا على متن الحافلة المنكوبة، تلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاما. وأضاف رئيس الوزراء أن السلطات الفرنسية تعمل على نقل معلومات دقيقة لعوائل المتضررين، غير أن هذا الأمر ليس سهلا، بسبب صعوبة تحديد هوية القتلى وبعض المصابين.

وأكدت السلطات الفرنسية تشكيل مركز إدارة الأزمات الطارئ في بلدية ميلاس فور وقوع الحادث، بينما تظهر مقاطع فيديو سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ يعملون في موقع الاصطدام، وكذلك الحافلة المنكوبة التي تعرضت، على ما يبدو، للأضرار المدمرة جراء الحادث. ونقلت “رويترز” عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن الغموض لا يزال يلف سبب الحادث المأساوي، مؤكدين نجاة سائقي القطار والحافلة من الحادث، والتحقيقات جارية معهما. وأعلنت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية في حديث إلى الوكالة أن القطار كان يقل 25 راكبا تعرض ثلاثة منهم لإصابات طفيفة، وكان يتحرك بسرعة 80 كم في الساعة.

ونقلت المتحدثة عن شهود عيان قولهم إن الحاجز عند الممر عبر سكك الحديد كان مفتوحا لحظة وقوع التصادم، مضيفة أن المحققين يتأكدون من صدقية هذه المعلومات الأولية.

المصدر: رويترز