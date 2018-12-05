طمأنت وزارة الفلاحة أنه في إطار الموسم 2017/2018، أنه في ما يتعلق ببرامج إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك خلال الموسم الحالي تم زراعة مساحة قدرها 875 59 هكتار من البطاطا ما بعد الموسمية مع توقعات إنتاج تقدر بنحو 523 773 17 قنطار بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالموسم السابق،هذا و تم جني 431 8 هكتار بإنتاج 300 071 2 قنطار .

كما أكدت ذات الجهة أنه تم توجيه الفاعلين في القطاع من أجل تنفيذ البرنامج كما هو مخطط لها، كما تم إعطاء تعليمات لمدراء المصالح الفلاحية تتعلق بوضع فرق لمتابعة و تقييم عمليات الزراعة و الجني و كذلك المسائل المتعلقة بأسعار البذور و البطاطا .

هذا وترأس أمس أمين عام وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، كمال شادي، اجتماع عمل خصص لفرع البطاطا لمعالجة و تقييم برامج الإنتاج الحالي ( ما بعد الموسمية ، المبكرة و الموسمية) و إجراء تحسينات لزيادة قدرات الإنتاج و الضبط بحضور مدراء المصالح الفلاحية للولايات المنتجة للبطاطا، المديريات المركزية المعنية، رئيس المجلس المهني المشترك للفرع و الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم .

وركز التقييم على برامج إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك من مختلف الحصص في إطار الموسم 2017/2018،و التي حققت مستويات إنتاج معتبرة ،وبلغة الأرقام حققت الحصة ما بعد الموسمية ما قدره 567 575 16 قنطار والحصة المبكرة 285 033 1 قنطار والحصة الموسمية 363 829 23 قنطار.

كما يتعلق الأمر بنظام ضبط البطاطا المخصصة للاستهلاك للموسم 2017-2018، أين وصلت عملية الاستخراج إلى ما يقدر ب 960 820 قنطار ( 84٪ من الهدف الإجمالي ) مع تأثير على الأسعار خاصة خلال مرحلة الفراغ في الإنتاج ،وفيما يتعلق ببرامج إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك خلال الموسم الحالي تم زراعة مساحة قدرها 875 59 هكتار من البطاطا ما بعد الموسمية مع توقعات إنتاج تقدر بنحو 523 773 17 قنطار بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالموسم السابق،هذا و تم جني 431 8 هكتار إلى غاية اليوم بإنتاج 300 071 2 قنطار .

وبالنسبة للبطاطا المبكرة، بلغت عملية الزرع إلى مستوى يقدر بـ 64٪ و لا تزال العملية متواصلة على مستوى المناطق الساحلية بتوقعات إنتاج تقدر بـ 550 153 1 قنطار ،هذا وتم تكثيف 015 72 هكتار من المغروسات فيما يخص البطاطا الموسمية، أين بدأت العملية الفعلية للغرس في المناطق المبكرة بمساحة تقدر بـ 1.531 هكتار .

رزاقي.جميلة