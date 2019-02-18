قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون ، إن الهدف الاستراتيجي للكابل البحري “ميداكس” الذي يربط شبكة الألياف البصرية الجزائرية بالشبكة الدولية يضمن استغناء الجزائر عن أي احتياج أو عجز في التزود بالانترنت.

ولدى نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أوضحت الوزيرة أن هذا الكابل الذي يحمل وصلتين إحداهما احتياطية كي لا تتكرر حادثة انقطاع الكابل مرة أخرى، وفي حال حدوث أي خلل تقني تشتغل الوصلة الثانية آليا دون حدوث أية انقطاعات، كما سيتم التزود بوصلة ثالثة الشهر المقبل (وهران- فالنسيا)”

وقالت الوزيرة بأن “سعة التدفق في السابق لا يمكنها استيعاب ملايين المستخدمين، لكن التدفق العالي جدا للأنترنت عبر هذا الكابل يوفر لملايين الجزائريين اليوم الاستفادة من سرعة تدفق تصل إلى 20 ميغابايت وبكل أريحية”.

وأشارت وزيرة أن فتح رأس مال مؤسستي اتصالات الجزائر وبريد الجزائر مستبعد نهائيا، قائلة إنه تم تطوير الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في القطاع من أجل أن تبقى هذه المؤسسات ملكا للشعب الجزائري.

وفي السياق ذاته، ردت المسؤولة الأولى على قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة على الأصوات المطالبة بخصخصة جزء من اتصالات الجزائر وبريد الجزائر التي شهدت ترديا في الخدمات في فترة من الفترات، قائلة “رفعنا التحدي بفضل طاقات شبانية جزائرية استطاعت أن تتحكم في أحدث التقنيات، وتم تطوير الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في القطاع من أجل أن تبقى هذه المؤسسات ملكا للشعب الجزائري وبرهانا كذلك على كفاءة الشباب الجزائري”، مؤكدة في الوقت ذاته، أن خصخصة هذه المؤسسات أمر مستبعد جدا.

فلة-س