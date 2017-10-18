يعزم بريد الجزائر على إطلاق نظام توظيف بالتوازي مع الموظفين بعقود محدد المدة “س يدي دي” مطلع السنة المقبلة 2018.

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي إيمان هدى فرعون، أمس خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة، على أنه من المنتظر ان يطبق بريد الجزائر ابتداء من جانفي 2018 نظام توظيف بالتوازي مع الموظفين بعقود عمل محددة المدة، مبرزة بأن مصالحها ستقوم بعملية جرد دقيقة سيتم من خلالها تحديد الاحتياجات اللازمة في كل مجال، مشيرة الى أن فتح التوظيف هذه المرة سيكون وفق خطة محكمة من أجل تفادي الأخطاء، كما أفادت الوزيرة بأن بريد الجزائر سيستفيد من قرض من صندوق الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من أجهزة الفرز الآلي للبريد والطرود وكذا تدعيم شبكة مكاتب البريد، لأن تراكمها يؤدي إلى وجود فوضى في مراكز التخزين”، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تفرز مئات الرسائل في دقيقة واحدة، وهو ما سينهي مشكلة تأخر رسائل المواطنين أو ضياعها”،هذا وصرحت فرعون بأنه سيتم توقيع اتفاقية بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر لتطوير مكاتب البريد التي لم تشهد تحديثا منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى أنه سيتم ترقية مكاتب البريد إلى مكاتب مصرفية.

كما أعلنت فرعون عن دخول مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان، مؤكدة استعداد المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا، مبرزة أن مشروع القانون يؤطر حقوق و واجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت ،إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة و البطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك و بريد الجزائر، بالإضافة إلى أنه يتوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليمه، و كذا إرفاق موقعه الالكتروني بـ”dz”، في حين سيتعرض لعقوبات صارمة في حال ما إذا خالف أحكام ومضامين مشروع القانون، مشيرة إلى أن كل المنتجات يمكن تسويقها على “النت” عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية.

سنة مهلة للتجار لاقتناء أجهزة للدفع الإلكتروني

وأشارت الوزيرة إلى أنّه على التاجر وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم بضاعته،كما أكدت على نشر شبكة واسعة لأجهزة الدفع الإلكتروني من خلال اقتناء نحو 50 ألف جهازا للدفع الإلكتروني، موضحة أنّها منحت مهلة سنة للتجار لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية.

وفاء مرشدي