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فرعون تمثل الرئيس بوتفليقة في المنتدى الإفريقي-الأوروبي رفيع المستوى بفيينا

islam kaab 18 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 39 زيارة

تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، في المنتدى الإفريقي-الأوروبي رفيع المستوى الذي تنطلق أشغاله الاثنين بفيينا (النمسا) ويدوم يومين.
وأوضح بيان للوزارة أن السيدة فرعون ستشارك بصفتها ممثلة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذا المنتدى الذي يندرج في إطار التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ويعالج موضوع “قيادة التعاون في العصر الرقمي”.
ويهدف المنتدى إلى “تحديد طرق ترقية الابتكار والرقمنة باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية، حتى يعود التحول الرقمي بالفائدة على الجميع في إفريقيا وفي أوروبا على حد سواء”.
ويشهد هذا المنتدى مشاركة القادة السياسيين ومسؤولي المؤسسات والمستثمرين الذين “سيتبادلون وجهات نظرهم حول التعاون الجاري حاليا ومستقبلا بين إفريقيا وأوروبا في مجال الابتكار والرقمنة، من خلال موائد مستديرة تركز على المواضيع الرئيسية المتعلقة بالابتكار في العصر الرقمي في إفريقيا، وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية والاستثمار في الشركات الناشئة والإدارة الإلكترونية وتسريع التجارة الإلكترونية وتحقيق اتصال أسرع في أفريقيا”.
ويعبر هذا المنتدى، عن “الإرادة السياسية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي في تعميق الشراكة في مجالي التجارة والتبادلات التكنولوجية والتأكيد على أهميتها بالنسبة للنمو الاقتصادي”.

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