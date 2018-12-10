كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون أنه بدخول كوابل بحرية ومراكز توطين البيانات حيز الخدمة في 2019، سيستفيد زبائن الهاتف الثابت والنقال من تخفيضات جديدة للأنترنت بعروض تجارية تنافسية، ونوهت بالتحدي الكبير الذي رفعه القطاع وهو تمكين الشباب من التحكم في تكنولوجيات الاتصال بشكل يشرف الجزائر وتغيير الأنظمة المعلوماتية حتى نتخلص من تبعية الصيانة وتطوير وتعميم الخدمات.

وقالت فرعون، خلال استضافتها أمس في برنامج “ضيف الصباح” للقناة لأولى، إنّ الأشغال الجارية حاليا بالمياه الاقليمية في سواحل عنابة لتوصيل تجهيزات الكابل البحري الدولي مدكس بالتجهيزات الموجودة في عرض البحر الأبيض المتوسط ستنتهي يوم 20 من الشهر الجاري معبرا عن أملها في تشغيل الكابل الجديد “ميداكس” الذي يربط الجزائر بشبكة الأنترنت الدولية خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال التجارب التقنية.

وقدرت فرعون أن احتياجات العشرية القادمة من الأنترنت ستتراوح بين 20 إلى 40 ميغا لكل مستخدم، مضيفة أنّ التوصيل الجديد سيسمح بمضاعفة سعة التدفق وتوفير منفذ ثاني في حال وقوع أعطاب، كما سيجعل الجزائر قطبا إفريقيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجبات الإعلام، داعية هنا القطاع الاقتصادي إلى الانخراط في هذا المسعى بإنشاء مراكز لتوطين البيانات.

و أكدت فرعون أن توصيل التدفق العالي لكل ولايات الوطن رهان تحمله الدولة على عاتقها، وتوقعت بأنه وبمجرد دخول الكابل الجديد حيز الخدمة وبعد تهيئة الوصلة البرية التي تربط الشمال بالجنوب سيتم بيع التدفق للدول الافريقية وتحقيق استثمارات ناجعة”.

وأفادت فرعون، في هذا المقام، إلى توفير كل الامكانات المادية والبشرية لضمان التكوين المتواصل عبر معهدين وطنيين للقطاع مذكرة بتكوين 7 آلاف عامل من الشبكة التجارية لاتصالات الجزائر خلال هذا العام، وفي سياق منفصل أرجعت فرعون سبب التأخر في استخدام نهائيات الدفع الإلكتروني إلى عامل الوقت لتصنيعها محليا .

فلة –س