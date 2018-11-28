فرعون تتهم المسؤولين المحليين بالتسبب في قطع الأنترنت

اتهمت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، المسؤولين المحليين بالتسبب في قطع الاتصالات بمناطق بكاملها جراء الأشغال العمومية التي تتم على المستوى المحلي

وطالبت فرعون اليوم الأربعاء خلال الكلمة التي ألقتها بلقاء الحكومة – الولاة بقصر الأمم بالعاصمة، الولاة و المسؤولين بالجماعات المحلية بضرورة تأمين الشبكات وصونها خلال القيام بالأشغال العمومية التي تؤدي حسبها إلى عزل مناطق بكاملها

وأكدت الوزيرة على ضرورة توفير الولاة للمحلات ومساحات البناء من أجل بريد الجزائر الذي يعتبر حسبها الوسيط الأمثل للإدماج المالي، موضحة أن هذه المؤسسة ترافق التوسع العمراني من خلال فتح مكاتب جديدة

وكشف فرعون عن تنصيب اللجان المختصة ببسط شبكات خاصة على مستوى المناطق المعزولة، بالمقابل طالبت الولاة بضرورة تسهيل حصول المتعاملين في هذا المجال على التراخيص المطلوبة من أجل بسط الشبكة الوطنية وشبكة المحمول