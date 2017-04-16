كشفت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، عن انجاز مهندسي اتصالات الجزائر لغرفة إنزال وإنشاء خط بري جديدين يوصلان بالخط البحري وهذا خلال عملية تصليح العطب في كابل عنابة، مؤكدة بان الأمر سيجنب الجزائر مشاكل كبيرة في الربط بالشبكة العنكبوتية مهما كانت الظروف الطبيعية لسنوات عديدة.

وأفادت الوزيرة أمس خلال حلولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، بأنه تمت الاستعانة بالكابل الذي يربط الجزائر العاصمة ببالما الاسبانية بسعة 80 “جيقا بايت”، وكذا الخط الأرضي الرابط بين عنابة وبنزرت التونسية بسعة 40 جيقا بايت ما سمح بتجميع 120 “جيقا بايت” لضمان استمرار الحد الأدنى للخدمة، مشيرة إلى أن اتصالات الجزائر قامت بتوفير أرضية تسمح بتوزيع التدفق، حيث تم منح “10 جيقا بايت” لكل متعامل للهواتف النقالة، فيما وجهت “60 جيقا بايت” للمؤسسات الاقتصادية و40″ جيقا بايت” على باقي الزبائن مع توقيف خدمة الفيديو.

وأضافت فرعون أن فريق سفينة شركة صيانة الكوابل البحرية قام بإخراج الكابل من أعماق البحر وقطعه وتركيبه مع الجزء الجديد ثم تلحيمه وهو يقوم حاليا بإعادته إلى أعماق البحر وردمه من أجل استعادة تدفق بسعة “600 جيقا بايت”

خطي “العاصمةـ فالنسيا” “وهران فالنسيا”موقفان لحين الحصول على تراخيص المياه الإقليمية

هذا وكشفت المسؤولة الأولى على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن حيثيات مشروع الخطين الرابطين بين “العاصمةـ فالينسيا” و “وهران فالينسيا”، مفيدة بأن تكلفة انجازهما قدرت بـ 27 مليون دولار، وأن فسخ العقد مع الشركة الأوروبية التي كانت مكلفة بالمشروع سببه الأسعار الخيالية التي فرضتها، مشيرة إلى أن شركة اتصالات الجزائر التي تم استحداثها في إسبانيا للتكفل بطلب التراخيص من الجانب الاسباني من أجل استغلال شواطئها قد تمكنت من الحصول على ذلك ، في انتظار تراخيص المياه الإقليمية التي ستكون في غضون الأسابيع القادمة، مؤكدة في السياق ذاته أن كل الجوانب التقنية الخاصة بالجانب الجزائري قد استكملت سيما ما تعلق بغرف الإنزال.

نحو انجاز 3 ملايين خط من “الفايبر تو هاوم” مع نهاية 2018

وأبرزت الوزيرة في حديثها عن تقنية الألياف البصرية حتى البيت أو ما يطلق عليها “الفايبر تو هاوم” التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل اتصالات الجزائر والتي تسمح بالتدفق العالي وتجنيب الزبون كل الانقطاعات والاختلالات، أن مليون خط جديد سيتم إنجازه مع نهاية السنة الجارية، نصفها للزبائن الجدد لاتصالات الجزائر والنصف الآخر للزبائن القدامى، كاشفة بالموازاة عن طموح الوزارة إلى بلوغ انجاز 3 مليون خط جديد من هذه التقنية الحديثة نهاية 2018 ، منوهة بالمقابل إلى مشكل نقص المهندسين الذين يتحكمون في هذه التقنية، وأفادت وزيرة التربية في هذا الخصوص بأن اتصالات الجزائر لجأت إلى خيار نقل التكنولوجيا بالفرض على موردي التجهيزات والإمضاء على ضمان التكوين مجانا للمهندسين الجزائريين بإنشاء 3 مراكز تعود ملكيتها لاتصالات الجزائر وضمان سلامة الخدمة و إجبارية التدخل بعد 6 سا من الإعلان عن العطب وإشراك شركات المناولة المستفيدة من دعم “لونساج” في أشغال بسط الشبكة أيضا بغية الحصول على مهندسين متمكنين في هذا المجال إلى غاية نهاية 2018.

وفاء مرشدي