قال رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين العزاوي الجيلالي، أن هناك لجان على مستوى الولايات يرأسها الوالي تشرف على عملية توزيع اللقاحات الخاصة بالمواشي و التي استلمتها وزارة الفلاحة وتم توزيع إلى حد الآن 5 ملايين جرعة، و اعتبر أن التعويضات التي منحت للموالين المتضررين من طاعون صغار المجترعات “مقبولة”، غير انه طالب أن تكون عملية توزيع اللقاحات شاملة و عامة.

وأوضح رئيس الفدرالية، أمس، في تصريح ل”الجزائر”، أن الفدرالية دائمة التواصل مع وزارة الفلاحة، و أن توزيع ال5 ملايين جرعة الخاصة باللقاح ضد طاعون صغار المجترعات يتم عبر لجان ولائية يترأسها الوالي و تضم المصالح البيطرية، ممثلي ن عن الوزارة، عن الفدرالية، عن اتحاد الفلاحين، عن غرفة الفلاحة، يسهرون على توزيع اللقاحات بكل شفافية ، غير انه قال أن هذه العملية يجب أن تكون عامة وشاملة لكل المناطق و لكل المتضررين.

و أوضح في سؤال حول إذا ما كان عدد الجرعات و المتمثلة في 21 مليون جرعة، وع منها لحد الآن 5 ملايين في انتظار استلام الباقي عبر مراحل، كافي و يضمن الوقاية من هذا الوباء، قال رئيس الفدرالية، أن الأولوية في توزيع هذه اللقاحات تكون لصالح الموالين الذين يملكون مواشي غير موجهة للذبح و الاستهلاك في الوقت القريب، و اعتبر أن هذه اللقاحات في هذه الحالة سوف تكون كافية لحماية رؤوس المواشي.

وفي رده عن سؤال آخر، حول قيمة التعويضات التي منحتها الوزارة للموالين الذي تكبدوا خسائر في رؤوس المواشي، و أن كانت مرضية لهم، قال المتحدث ذاته، أن ما يهم في الأخير أن الموال تحصل على تعويض، و هو على الأرجح كان مرضي للجميع لأنه تم تعويض ما قيمته 30 ألف دينار على كل رأس غنم تجاوزه سنه الحول، و20 ألف دينار لمن كان سنه 12 شهرا، و10 آلاف دينار للخراف الصغيرة التي تنفق بمجرد ولادتها.

من جانبه، أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الهاشمي قدور، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم استلام الدفعة الأولى من اللقاحات البالغ عددها 05 ملايين جرعة من أصل 21 مليون وتم توزيعها على اثني عشرة ولاية كمرحلة أولية ليتم توزيع اللقاحات عبر كامل ولايات الوطن بدءا من هذا السبت، وطمأن المسؤول كل المربين المتضررين من وباء طاعون المجترات الصغيرة بأنه سيتم تعويضهم عن الخسائر المسجلة في القطعان النافقة استنادا لمحاور المعاينة التي يتم إعدادها ميدانيا

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أعلنت في بيان لها، انه قد تم اتخاذ كل الترتيبات مع مخابر الأدوية البيطرية من اجل استلام اللقاحات في اقرب الآجال في إطار حملة تلقيح المواشي.

رزيقة.خ