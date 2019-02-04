استكمل قطاع التكوين المهني تحضيراته استعدادا للدخول المهني دورة فيفري حسما أكده الأحد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي خلال اجتماعه مع الإطارات والمدراء الولائين للقطاع.

وكشف مباركي بالمانسبة عن فتح 600 منصب شغل على مستوى مختلف مراكز التكوين المهني، موضحا “انه تم إضافة 40 مؤسسة جديدة استفادت في إطار ميزانية2019 من ميزانية تسيير وكذلك من 600 منصب مالي جديد وهناك أيضا تمويل 2000 منصب من مكونين.

ومن ناحية التجهيزات التقنية والبيداغوجية أضيفت في إطار العام الجديد 2019، 200 وظيفة تقنوبيداغوجية”.

وأضافت المدونة الجديدة كل التخصصات والشعب المقترحة من قبل المحيط الاقتصادي والشبكة الهندسية البداغوجية، حسب الوزير مباركي الذي أكد في هذا الخصوص”ان المدونة الجديدة مكونة من 23 شعبة اقتصادية كما تم إضافة شعبة جديدة حول الثقافة والتراث وانتقلت إلى حوالي 480 تخصص”.

وأصبح التكوين في بعض التخصصات يجرى وفق احتياجات المؤسسات الاقتصادية في إطار الشراكة المبرمة بينها وبين قطاع التكوين والتعليم المهنيين

وقد تم انجاز 150 مؤسسة تعليمية وتكونية في الفترة الممتدة مابين 2014 و 2018 .