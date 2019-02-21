أعلنت وزيرة التضامن والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية، عن فتح 50 ألف منصب شغل مؤقت في إطار أجهزة المساعدة والإدماج الاجتماعي و برنامج إدماج حاملي الشهادات برسم سنة 2019.

وأوضحت الوزيرة على هامش إطلاق برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة و للنشاطات الاجتماعية، في شمال غرب الجزائر لفائدة أربع بلديات بالمدية أن “الحكومة خصصت غلاف مالي يقدر بـ 4.7 مليار دج لتوظيف 30 ألف شخص في إطار جهاز المساعدة والإدماج الاجتماعي و 20 ألف في إطار برنامج إدماج حاملي الشهادات”.

مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنحة على المستوى الوطني يقدر بـ 959 ألف شخص ، وسيتم أيضا فتح 47.331 مساعدة مالية جديدة في إطار جهاز القرض المصغر بمبلغ مالي 5.4 مليار دج حسب الوزيرة التي لفتت إلى إدخال إجراءات جديدة بعد مصادقة الحكومة عليها تخص القبول في هذا الجهاز.

وصرحت الدالية، أن الأمر يتعلق بإدخال القرض المصغر المتعدد الذي يعطي الحق للمستفيد القديم من هذا الجهاز و الذي عوض كامل قرضه في الحصول على قرض جديد،ويخص الإجراء الثاني القرض القابل للتطوير و الذي يمنح إمكانية للمستفيد من مساعدة مالية تقدر بـ 200 ألف دج من تسجيل نفسه في قرض آخر أقصاه واحد مليون دج موجه إما لتطوير مشروعه أو انجاز مشروع جديد.

رزاقي.جميلة