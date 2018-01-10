كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن تخصيص 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية مع الدخول المدرسي المقبل و ذلك في إطار ترقية و توسيع تدريس الأمازيغية.

أعلنت بن غبريط أمس خلال استضافتها في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، عن توسيع تعليم اللغة الأمازيغية إلى 10 ولايات إضافية، لتصبح بذلك تدرس في كل ولايات الوطن، مع التركيز على تعزيزها وترقيتها عبر الـ38 ولاية الموجودة فيها فعليا، وذلك من خلال تخصيص الحكومة لـ300 منصب مالي جديد لأساتذة اللغة الأمازيغية مع الدخول المدرسي القادم، وذلك في إطار ترقية وتوسيع تدريس الأمازيغية.

وأكدت المسؤولة الأولى على قطاع التربية بأن الوزير الأول أحمد أويحيى، وافق على مقترح وزارة التربية بخصوص تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية، وذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي تم أول أمس ، وأفادت بن غبريط أن الحصة الجديدة من مناصب العمل الخاصة بأساتذة اللغة الأمازيغية ستمنح على مرحلتين متزامنتين، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى والخاصة بتوسيع عدد الولايات التي يتم فيها تدريس الأمازيغية إلى 10ولايات، فيما ستخص المرحلة الثانية تقوية وتدعيم التعليم في الولايات الـ38 المعنية .

وقالت بن غبريط عن مضمون دليل التدريس الجديد للأمازيغية، بأنه تم إدراج نصوص باللغة الأمازيغية الجزائرية في المخطوطات المدرسية والأدبية، خاصة فيما يتعلق بمستوى اللغة أو الثقافة أو التراث الأمازيغي، كما قالت إنّ اللغة الأمازيغية ستدعم خلال الدخول المدرسي المقبل بثلاث كتب، مشيرة إلى أن الوزارة درست كل الاحتمالات لتسهيل تعميم اللغة الأمازيغية والرقي بها وتعميمها على 48 ولاية مستقبلا، وأن أول قرار لاجتماع أمس هو تحديد الحروف التي تكتب بها اللغة الأمازيغية.

كما سيتم حسب ذات المسؤولة العمل على تحسيس مديري المؤسسات التربوية لتشجيعهم على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية.

من جهة أخرى دعت الوزيرة، الحكومة إلى وضع قانون للحد من الإضرابات التي طالت قطاع التعليم، أن هذا القانون سيساعد قطاع التعليم على محاربة الإضرابات مثل بعض الدول، وفي نفس السياق كشفت الوزيرة أنها أصدرت تعليمات إلى مديريات التربية في تيزي وزو والبليدة، وهذا لتجنيد عمال مؤقتين والاستعانة بالمتقاعدين لوضع حد للإضراب.

تأكيد تسجيلات الامتحانات الرسمية من 15 جانفي الى 15 فيفري

هذا وكشفت بن غبريط أمس أيضا في منشور مقتضب عبر صفحتها الرسمية بـ”الفيسبوك”، عن إعلان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن فتح الموقع الخاص لتأكيد تسجيلات الامتحانات المدرسية للأطوار الثلاثة” ابتدائي متوسط و ثانوي” وذلك ابتداء من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري 2018 لتأكيد التسجيل والتأكد من صحة المعلومات على المواقع:http://cinq.onec.dz http://bem.onec.dz http://bac.onec.dz

وفاء مرشدي