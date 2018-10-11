كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني عن فتح 2811 منصب شغل من أجل سد العجز على مستوى الشبكة البريدية، و أشار إلى أن المؤسسة قامت بترسيم 5511 عامل مؤقت.

و أوضح، المدير العام، امس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن فتح 2811 منصب شغل، جاء من أجل سد العجز على مستوى الشبكة البريدية وتحسين الخدمة العمومية لفائدة الزبائن ، و أشار إلى أن نصف هذا العدد موجه إلى شبكة التوزيع بما في ذلك سعاة البريد وعمال التوزيع البريدي وذلك تداركا للنقص المسجل في هذه المناصب و بسبب التقاعد المسبق الذي سجل بريد الجزائر تقاعد 6 ألاف موظف في ظرف سنتين.

واكدد حماني بأن مؤسسة بريد الجزائر قامت بترسيم 5511 عامل مؤقت، وآخر دفعة لهؤلاء تضمنت ترسيم 927 عامل في وظائفهم يوم أمس في إطار اليوم العالمي للبريد.

من جانب اخر، قال المسؤول ذاته، بأن مؤسسة بريد الجزائر تتضمن أزيد من 3800 مكتب بريد وما يزيد عن 25 ألف عامل يقدمون خدمات ما يفوق 22 مليون زبون بمعدل 2.8 مليون معاملة يوميا وكذا 21500 محطة تقدم خدمات عبر الشبكة البريدية للزبائن، كما تعرف الشبكة البريدية انتشارا واسعا في كل المدن والمناطق الحضارية والريفية تقدم من خلالها خدمات بريدية ومالية ونقدية متطورة.

وفي ره عن سؤال حول تذمر المواطنين من تعطل الخدمات وتأخرها في مكاتب البريد في الكثير من الأحيان مما تخلق طوابير وتعطل مصالح الزبائن، قال المدير العام بان مؤسسته تعمل الان على إصلاح شبكة الاتصالات من خلال محورين أساسيين، الأول يتعلق بربط المكاتب البريدية بحلقة متخصصة لاتصالات الجزائر بعدما كان يشتغل ثلثي مكاتب البريد بشبكة الهاتف النقال “موبي-كونكت”، والمحور الثاني وهو أساسي ومن المنتظر أن يحقق نتائج كبيرة، وهو رفع سرعة تدفق الانترنيت إلى 2 ميغا بايت ما سيعطي شبكة متناسقة عن طريق الألياف البصرية تحقق خدمات بدون انقطاع، و اكد بأن 1600 مكتب بريدي تم إيصالها بهذا النظام إلى غاية إتمام العملية في كافة المكاتب البريدية عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية.

وعن الضغط الذي تشهده مكاتب بريد العاصمة والأحياء السكنية الجديدة قال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر بأنه تم التنسيق مع ولاية الجزائر من أجل تكثيف الشبكة البريدية من خلال انجاز 80 مشروعا، 16 منها دخل حيز التنفيذ و ستفتتح 5 مكاتب بريدية بداية شهر نوفمبر المقبل.

هذا ويعتزم بريد الجزائر فتح أزيد من 300 مكتب بريدي، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية، تعزيز الشبكة البريدية بمكاتب بريدية متنقلة من خلال الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية بالرويبة تشمل المناطق التي تشهد نقائص واختلالات في الشبكة البريدية في شمال الوطن وجنوبه وفي المناطق الريفية والمعزولة-حسب تصريحات المدير العام.

رزيقة.خ