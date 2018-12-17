فتح معبر بوشبكة الحدودي مع تونس

عادت حركة المسافرين والمركبات فجر اليوم الإثنين، إلى العمل الطبيعي بمركز العبور بوشبكة، بعدما أقدمت مجموعة من الشباب التونسي على غلق الطريق إلى الجانب الجزائري ببوشبكة بلدية الحويجبات بتبسة ورشق المركز بالحجارة واحتجاز الجزائريين والتونسيين من الجانب وكذا شل حركة شاحنات الاستيراد والتصدير

وكانت مجموعة من الشباب التونسي بقرية بوشبكة بتونس قد أقدمت ليلة الأحد إلى الإثنين، على غلق المعبر الحدودي ببوشبكة بلدية الحويجبات بتبسة من الجانب الجزائري وذلك احتجاجا على توقيف شرطة الحدود الجزائرية لشابين حاولا اختراق الحدود دون وثائق