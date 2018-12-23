الأحد , ديسمبر 23 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / فتح مسابقة وطنية لإمامة الجالية بالخارج

فتح مسابقة وطنية لإمامة الجالية بالخارج

Djalila Rezzaki 23 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 39 زيارة

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسابقة الترشح لإمامة الجالية الوطنية بالخارج في شهر رمضان 2019

وحسب وزارة الشؤون الدينية فإنه ستنظم مسابقات الإنتقاء خلال شهر جانفي 2019. أضاف الإعلان أنه بإمكان الراغبين في الترشح لهذه المهنة من موظفي القطاع أن يبادرو إلى سحب إستمارة الترشح من الموقع الإلكترلاوني للوزارة
بالإضافة إلى إيداع إستمارة الترشح مرفقة بنسخة من جواز السفر البيومتري الذي لا تقل صلاحيته عن 06 أشهر

عند تاريخ 31 ماي 2019 لدى مديرية الشؤون الدينية بولاية العمل
كما تفتح الترشيحات للفئات التالية، إمام معلم، أستاذ التعليم القرآني، مؤذن، وقيم على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
أن يكون مرسما في رتبته، وحافظا للقرآن كاملا، كما لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية في سنة المسابقة

وأضافت الوزارة أنه آخر أجل لقبول الترشيحات يوم الخميس 03 جانفي 2019 منتصف النهار ولا تقبل الترشيحات خارج الآجال المحددة

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

هذا سبب تفشي الأفات الإجتماعية بين الشباب

أفاد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة أن عدد الأطفال المتمدرسين المسجلين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super