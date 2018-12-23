فتح مسابقة وطنية لإمامة الجالية بالخارج

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسابقة الترشح لإمامة الجالية الوطنية بالخارج في شهر رمضان 2019

وحسب وزارة الشؤون الدينية فإنه ستنظم مسابقات الإنتقاء خلال شهر جانفي 2019. أضاف الإعلان أنه بإمكان الراغبين في الترشح لهذه المهنة من موظفي القطاع أن يبادرو إلى سحب إستمارة الترشح من الموقع الإلكترلاوني للوزارة

بالإضافة إلى إيداع إستمارة الترشح مرفقة بنسخة من جواز السفر البيومتري الذي لا تقل صلاحيته عن 06 أشهر

عند تاريخ 31 ماي 2019 لدى مديرية الشؤون الدينية بولاية العمل

كما تفتح الترشيحات للفئات التالية، إمام معلم، أستاذ التعليم القرآني، مؤذن، وقيم على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون مرسما في رتبته، وحافظا للقرآن كاملا، كما لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية في سنة المسابقة

وأضافت الوزارة أنه آخر أجل لقبول الترشيحات يوم الخميس 03 جانفي 2019 منتصف النهار ولا تقبل الترشيحات خارج الآجال المحددة

رزاقي.جميلة