أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تنظيم مسابقة لإمامة الجالية الوطنية بالخارج في شهر رمضان 2019، في إطار التحضير لشهر رمضان 1440هـ/2019م.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، لا بد أن يكون المترشح ينتمي إلى أحد رتبة إمام معلم، أستاذ التعليم القرآني، معلم القرآن الكريم، مؤذن وقيم، كما يشترط أن يكون المترشح مرسما في رتبته، وأن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم كله، متقنا لأحكام التجويد مع حسن الأداء.

وعلى الراغبين في المشاركة، التقدم إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى ولاية عملهم أو تصفح الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على الأنترنت، www.marw.dz، لسحب استمارة الترشح وملئها ثم ايداعها بالمديرية الولائية قبل يوم 26 من شهر ربيع الآخر عام 1440 الموافق 03 جانفي سنة 2019 ، ويتم انتقاء المترشحين في تصفيات جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب) والناجحين يخضعون إلى انتقاء مركزي لاعتماد القائمة النهائية.

ونبّهت الوزارة أنه آخر أجل لقبول الترشيحات يوم الخميس 03 جانفي 2019 منتصف النهار ولا تقبل الترشيحات خارج الآجال المحددة.ة .

فلة-س