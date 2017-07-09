أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل “عبد الغاني زعلان”، امس الأحد، عن فتح الرواق الأيمن من شطر قسنطينة-سكيكدة على الطريق السيار شرق-غرب في الفاتح نوفمبر القادم.

وحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الوزير، فقد أوضح هذا الأخير أنّ الأمر يتعلق بالمحور المار عبر بلديتي زيغود يوسف بولاية قسنطينة وعين بوزيان بولاية سكيكدة، وأصدر “زعلان” تعليمات من أجل تعزيز وتسريع الأشغال من أجل تفعيل الطريق السيار شرق- على أحسن وجه اقتصاديا واجتماعيا.

وبالتزامن، أعطى الوزير اشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل نفق جبل الوحش على مستوى الطريق السيار شرق-غرب الذي يشكّل جزءا من الطريق السيار شرق-غرب الذي تعرّض لإنهيار جزئي في جانفي 2014.

وأوضح الوزير: “تمّ اسناد عملية إعادة تأهيل هذا الجزء من الطريق السيار شرق-غرب للمؤسسة العمومية كوسيدار بآجال 24 شهرا ونسعى لتقليصها مع احترام معايير السلامة المطلوبة.”

وأردف “زعلان”: “مع اعادة فتح هذا النفق بطول 1900 متر، سيتم استرجاع المسار الابتدائي للطريق السيار وسيشكّل الطريق الاجتنابي بـ13 كلم الذي تم إنجازه من أجل إيجاد حل لمشكل غلق هذا النفق، ومنح خيار آخر بالنسبة لسائقي المركبات”.

وحسب الوزير، تمّ إطلاق أشغال هذه الورشة بعد القيام بخبرة “دقيقة ومعمقة من طرف مهنيين معروفين”. وبقسنطينة، أعطى الوزير تعليمات للمؤسسة البرازيلية “أندراد غوتييراز” التي أنجزت الجسر العملاق من أجل تعزيز الوسائل و الفرق من أجل التمكن من إنجاز الجزء الأهم من الأشغال قبل حلول فصل الشتاء.

وعاين الوزير ورشة إنجاز مشروع ربط الطريق الوطني رقم 3 بالطريق السيار شرق-غرب عبر زيغود يوسف بطول 7.2 كلم. وكان “زعلان” استهل زيارته لولاية قسنطينة بزيارة تفقد لمطار محمد بوضياف الدولي ومختلف هياكله، كما عاين ورشة إنجاز الشطر الأول لمشروع توسعة ترامواي قسنطينة انطلاقا من محطة “زواغي سليمان” نحو مدينة “علي منجلي” على مسافة تتجاوز 10 كلم.

ق.و