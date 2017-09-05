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فتح تحقيق مستعجل لفكّ لغز تعفن الأضاحي

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك::
فتح تحقيق مستعجل لفكّ لغز تعفن الأضاحي

eldjazair 4 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 35 زيارة

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن تشكيل لجنة خاصة، بالتزامن مع الشروع في تحقيقات لمتابعة قضية تعفن لحوم الأضاحي التي مست 15 ولاية.
وحسب منشور لها على صفحتها في “الفايسبوك”، تتكوّن اللجنة من بياطرة وحقوقيون وخبراء، وسيلتقي هؤلاء قريبا مع ممثلي وزارة الفلاحة لمباشرة التحقيق في القضية التي راح ضحيتها طفل من ولاية سيدي بلعباس، فضلا عن تسمم تسعة آخرين.
هذا وفي انتظار نتائج التحقيق، قدمت المنظمة جملة من النصائح والإرشادات للمواطنين الذين لاحظوا وجود تغير لون اللحم.
وطالبت المنظمة من المواطنين رمي كامل الأجزاء التي تغيّر لونها، وعدم استهلاك الأجزاء التي تبدو سليمة وتجميدها في الثلاجة، مع مراقبتها الدائمة.
كما امرت بأخذ عينة من اللحوم المتعفنة إلى أقرب نقطة مراقبة بيطرية، مع أخذ وصل استلام بذلك.
وفي حالة ظهور أعراض غير عادية بعد استهلاك اللحوم “غثيان، آلام في المعدة، اسهال حاد”، دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك المواطنين بالتوجه فورا إلى مصلحة الإستعجالات الأقرب.
نسرين محفوف

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