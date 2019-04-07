فتح تحقيق في حادثة رمي جثة شيخ بمرحاض مستشفى تيزي وزو

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، فتح تحقيق في فيديو متداول عبر شبكات التواصل الإجتماعي يظهر حادثة وضع جثة شيخ داخل دورة المياه في المستشفى الجامعي لولاية تيزي وزو.

وقد تم وضع جثمان الشيخ البالغ من العمر 66 سنة والمتوفى صبيحة أمس، داخل دورة المياه بالمستشفى، إذ بعد وفاته مباشرة بمصلحة الاستعجالات، قصد ممرض يعمل بالمستشفى جميع الأطباء في مصلحة الاستعجالات من أجل التوقيع على شهادة الوفاة لكنهم رفضوا وتعذر عليه نقله إلى مصلحة حفظ الجثث لعدم وجود شهادة وفاة، وهو ما اضطره لوضعه داخل المرحاض لتيم تصوير فيديو ونشره عبر “الفايسبوك” وهو ما أثار بلبلة كبيرة.