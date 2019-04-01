فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و منع مجموعة من الاشخاص مغادرة التراب الوطني

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, اليوم الاثنين في بيان لها, عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
Razika kherkhache 1 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 53 زيارة
كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, اليوم الاثنين في بيان لها, عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
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