أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العليم عن فتح الأرضية الرقمية الوزارية للتسجيل في الدكتوراه للموسم الجامعي 2018/2019، حيث تم تحديد الفترة الممتدة بين 16 و25 سبتمبر الجاري، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك،وحسب التعليمة التي وجهها المسؤول الأول عن القطاع لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي، فسيتم عقد دورات تكوينية تستهدف مسؤولي الجامعات ومهندسي الإعلام، حول كيفية التسجيل ومعالجة الملفات عبر هذه الأرضية على مستوى الوزارة.

وسيتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي كانت قد أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل في الماستر والدكتوراه عبر مختلف الجامعات، وذلك بهدف ضمان الشفافية ومحاربة التلاعب بملفات المترشحين، حيث سيتم إدراج أرضية جديدة لاستغلالها في تسجيل حاملي الليسانس الراغبين في التسجيل في السنة أولى ماستر، إضافة إلى تسجيل الترشح لمسابقات الدكتوراه بداية من اليوم 16 سبتمبر.

هذا وخصصت وزارة التعليم العالي عدد المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2018/2019، والتي بلغت أكثر من 2127 منصب موزعة على مؤسسات التعليم العالي والمتضمنة 49 جامعة و9 مراكز جامعية و12 مدرسة عليا، فيما حددت الوزارة شروطا جديدة لضمان شفافية مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.

وقرر المسؤول الأول عن القطاع، طاهر حجار، توسيع استعمال النظام المعلوماتي الخاص بالتسجيلات، ليشمل هذه السنة التسجيل في الماستر والدكتوراه، حيث ستكون المنصة الرقمية الجديدة تحت تصرؤف المؤسسات الجامعية والمصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان الرقابة اللازمة وكذا متابعة تدرج الطالب في مختلف الأطوار.

رزاقي.جميلة