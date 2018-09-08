فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسميا يوم الأمس الأرضية الرقمية لحاملي البكالوريا الراغبين في إجراء التسجيل أو إجراء تحويل داخلي أو خارجي للفروع الجامعية.

وكشفت وزارة التعليم العالي في بيان لها أنه سيكون بمقدور الطلبة التسجيل في الأرضية الرقمية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر، بينما سيتم معالجة الطلبات من 10 إلى 13 سبتمبر،عبر الموقع https://progres.mesrs.dz

وكشفت ذات الجهة أنه سيتم الإعلان عن النتائج والتسجيلات النهائية من 14 إلى 16 سبتمبر 2018.

هذا وكانت قد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد دورة 2018 حيث إنطلقت التسجيلات الأولية في الـ 26 جويلية الفارط ،وقد حدد المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في الـ 9 أفريل 2018 المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018 -2019 أربع مراحل للتسجيلات الجامعية وذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا وحصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها و الأحرار من مديرية التربية لولايتهم ي وإنطلقت مرحلة التسجيلات الأولية من الـ 26 الى الـ 28 جويلية الفارط وتضمنت هذه المرحلة ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية http:www:orientation-esi.dz “.

و تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين الـ 29 الى الـ 30 جويلية كما سمح للطلبة الجدد أيضا خلال نفس الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة بحث تم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية ليتم بعدها مباشرة الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم الـ 07 اوت وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين الـ 31 والـ 07 اوت”.

وأضاف نفس المصدر أن المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات و المقابلات بالنسبة للفروع المعنية حددت من الـ 08 الى الـ 12 أوت ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم و تقنيات (STAPS ) الذين توجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى إحدى هذه المؤسسات –ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس و ليسانس الإمامة والإرشاد –.وابرز نفس المصدر أن المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه تمت في الفترة الممتدة ما بين الـ 13 و الـ 16 أوت ،أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فكان في الـ 16 اوت ،ومن جهة أخرى أكد نفس المصدر ان فتح البوابة المخصصة للإيواء حدد في الفترة الممتدة ما بين الـ 08 الى الـ 15 اوت ،ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من الـ02 الى الـ 06 سبتمبر الجاري وهي مرحلة التسجيلات النهائية،وأكد أن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي و إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء و المنحة و النقل حددت من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر اجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .

للإشارة نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من الـ 24 الى الـ 30 جويلية 2018 ،مع العلم أن نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة بلغت 88ر55 بالمئة، حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية.

رزاقي.جميلة