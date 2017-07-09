كشف آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتنمية “فاو” عن ارتفاع محسوس في مؤشر أسعار المواد الغذائية والفلاحية في الأسواق الدولية بداية من الحبوب.

ويؤكد تقرير المنظمة الأممية أن مؤشر سعر الحبوب سجل ارتفاعا محسوسا في جوان ب 4.2 في المائة، لاسيما مع تسجيل تدهور لمحاصيل في عدد من المناطق الرئيسية منها أمريكا الشمالية .

وعلى العموم، فان مؤشر أهم المواد الفلاحية والغذائية المصنفة من قبل منظمة “فاو” سجلت ارتفاعا ب 1.4 في المائة في ماي أيضا و قدرت نسبة الزيادة ب 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ،حيث بلغ المؤشر متوسط 175.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.5 نقطة و1.4 في المائة.

وساهم ارتفاع مؤشر الأسعار للقمح و اللحوم والحليب زيادة محسوسة وهو ما أثر سلبا على مؤشر الأسعار، مقابل استقرار أسعار السكر.

و رغم توفر المخزون من القمح وفقا لتقديرات الهيئة الأممية الدولية، إلا أن التوقع يميل إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، في وقت أعادت منظمة “فاو” مراجعة توقعاتها بخصوص الإنتاج العالمي للقمح في 2017 ، بمنحى اقل،حيث أشارت الى توقع 2593 مليون طن بنسبة تراجع بلغت 0.6 في المائة مقارنة بسنة 2016 ،بينما يقدر المخزون ب 704 مليون طن .

وحسب التقرير فان هذه التقلبات المرشحة للاستمرار ،ستؤثر سلبا على دول مستوردة مثل الجزائر التي تظل من بين أهم البلدان المستوردة للحبوب و الحليب في افريقيا و الشرق الأوسط،و برز ذلك جليا في نمو فاتورة استيراد المواد الغذائية منذ بداية السنة ،فحسب الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح الجمارك،فان واردات الجزائر من المواد الغذائية فاقت خلال السداسي الأول من السنة الحالية حدود 5 مليار دولار بنسبة نمو قاربت 14 في المائة مقارنة بسنة 2016 . و مست الزيادة في واردات المواد الغذائية مجمل المواد و المنتجات،في وقت سعت فيه السلطات العمومية الى تقليصها .

نسرين.م