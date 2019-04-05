“فاو”: أسعار الغذاء تستقر شهر مارس

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية استقرت بوجه عام في مارس، حيث عوضت قفزة في أسعار منتجات الألبان تراجعا في أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

و بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167نقطة الشهر الماضي انخفاضا من 8ر166 نقطة في فيفري.

و مازال المؤشر أقل بنسبة 6ر3 بالمئة عن مستواه قبل عام.

و قفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 2ر6 بالمئة عن مستوى فبراير شباط، مدعوما بالطلب القوي على واردات الزبد والحليب كامل الدسم والأجبان. وارتفع مؤشر أسعار اللحوم 4ر0 بالمئة عن الشهر السابق.

في المقابل انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 4ر4 بالمئة عن الشهر السابق. ويرجع ذلك لأسباب منها طلب محدود على زيت النخيل.

و انخفض مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1ر2 بالمئة وتراجع مؤشرها لأسعار الحبوب 2ر2 بالمئة في فبراير شباط.