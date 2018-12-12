فان ديك يُثني على أداء أليسون الرائع

قال فيرجيل فان ديك، مدافع الريدز في تصريحات صحفية عقب المباراة التي جمعت ليفربول مع نابولي في دوري أبطال أوروبا: “أليسون كان رائعاً، هو شخصية عظيمة، رجل عظيم ويساعدنا جميعاً، يعطي الثقة للجميع، هذا هو الحال وكيف يجب أن يكون كذلك، بالنسبة للفريق بأكمله“.

وتابع: “كان ينبغي علينا أن نجعل الأمر أسهل قليلاً على ما أعتقد، لكن المهمة أنجزت ونحن صعدنا إلى مراحل خروج المغلوب، وفي النهاية نجحنا في تضييق المساحات على مستوى خط الوسط“.

واختتم: “على العموم، نحن سعداء للغاية أن أليسون استطاع أن يقوم بذلك الإنقاذ، يكون أمراً رائعاً إذا سجلنا جميعاً الأهداف، بما في ذلك نفسي، لكن كما قلت، لقد تأهلنا وهذا هو الأهم“.

ياسين.س