مدافع ليفربول يتغنى بالفوز أمام أرسنال: فان ديك: “من الرائع أن تكون لاعبا و مشجعا للريدز”

عبَّر فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، عن الشعور الرائع الذي يعيشه كجزء من الفريق الأحمر، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن زملاءه يتطلعون للاستمرار في الفوز من أجل المضي قدماً في صدارة الترتيب.

و قال المدافع الهولندي: “أي شيء ممكن، هكذا يجب أن نلعب، كل شيء ممكن“.

وتابع: “ما زلنا نحتاج أن نؤدي جيداً في الملعب ولكننا في مكان جيد ولدينا شعور جيد، إنها أيام رائعة لتكون لاعب بليفربول وأن تكون مشجعاً أيضاً“.

و اختتم: “لدينا أشياء كثيرة يجب أن تتحسن ولكن من الواضح أننا سعداء بالوضع الحالي، نريد أن نستمر في الفوز وفي العمل الجاد ونحافظ على الزخم، هذا ما يجب أن نفعله”.

ياسين.س