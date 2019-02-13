قال المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، إن المترشح عبد العزيز بوتفليقة، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، ليس مجبرا بالضرورة أن ينطق نص القسم المشار إليه في الدستور كاملا، وأضاف ” يكتفي بالقول ” اقسم بالله العظيم” وبعدها يكمل رئيس المحكمة العليا كامل النص، كما يجري مع القضاة والمحامين وأعوان الشرطة والدرك عند أداء القسم.

بعد أكثر من سنة على تصريح بلقائه رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة، وإخباره بأنه سيترشح لعهدة خامسة، خرج المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا عن صمته ليقول: “أنا لا أريد معاكسة بيان الرئاسة، احتراما للهيئة، وهي حادثة وقعت مرت وانتهت، وما يهمني أن الرئيس ترشح من جديد، وهذا من حقه، ويلقى الرئيس تأييد الكثير من الأحزاب والجمعيات لأسباب معقولة، والمهم أنها انطلاقة جديدة، وستكون الأمور في الصواب”.

وحسب موقع “كل شيء عن الجزائر” الذي نقل تصريح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حالة فوزه سيكتفي بالقول ” اقسم بالله العظيم” وبعدها يكمل رئيس المحكمة العليا كامل النص.

وفي سؤال حول الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة، قال قسنطيني: “هذه المسألة جوهرية، أولا من حق الرئيس التحدث عنها وهو المعني الأول بالموضوع، لكن أنا ألاحظ إلى حد الآن صراحة أن الحالة الصحية للرئيس تسمح له بممارسة مهامه، ولم تطبق المادة 102 من الدستور، مما يعني أن المجلس الدستوري يقر بأن الرئيس بإمكانه ممارسة مهامه عاديا.

وعن الإنجازات التي قام بها الرئيس بوتفليقة في العهدات الأربع الأخيرة، قال فاروق قسنطيني إن ترسيم اللغة الأمازيغية، وهو إنجاز كبير جدا، لا يقدر عليه إلا الرئيس بوتفليقة وانتصر انتصارا كبيرا جدا”.

فلة-س