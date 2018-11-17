شدّت أمس، التشكيلة الوطنية، رحلها إلى “لومي” عاصمة طوغو، في رحلة خاصة عبر الخطوط الجوية الجزائرية، انطلقت على الساعة الـ14:00 زوالا من مطار هواري بومدين الدولي، وذلك تمهيدا للقاء غد الأحد الذي ينتظر “الخضر” أمام رفقاء أديبايور، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكامرون، بينما سيغيب رسميا المدافع محمد فارس بسبب الإصابة ويلتحق بزميله براهيمي الذي ضيّع هو الآخر الرحلة لنفس السبب. وكما كان منتظرا، فقد طارت بعثة “الخضر” التي ضمت 24 لاعبا، ظهيرة الأمس إلى العاصمة “لومي” بعدما خاضت تربصها التحضيري لمواجهة طوغو، دام أربعة أيام بمركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث يأمل رفقاء النجم رياض محرز في تدارك هزيمة البنين الأخيرة والعودة بتأشيرة التأهل أمام طوغو التي تلعب مصيرها أيضا في هذه المجموعة. وفي السياق ذاته، سيغيب رسميا الظهير الأيسر محمد فارس لاعب نادي سبال الإيطالي، مباراة غد الأحد ضد طوغو، وذلك بعدما أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس، أن اللاعب يعاني من إصابة منعته من التنقل إلى “لومي” وخوض المواجهة المرتقبة، وهي الخطوة التي ستزيد من متاعب الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيكون مضطرا للبحث عن الحلول في الدفاع، حيث تشير المعطيات إلى أنه سيستنجد بمدافع أف سي سيون السويسري أيوب عبد اللاوي للمشاركة كظهير أيسر، أو الاعتماد على خدمات زميله رامي بن سبيعني في هذا المنصب، ليلتحق بذلك فارس بزميله الآخر ياسين براهيمي الذي تم تسريحه الأربعاء الماضي من التربص لمعاناته من الإصابة ، من أجل التوجه إلى لشبونة والالتحاق بنادي بورتو البرتغالي لمواصلة العلاج. يذكر أن بلماضي كان قد وجّه الدعوة لـ25 لاعبا قبل أن يضيف للقائمة مدافع وفاق سطيف عبد القادر بدران، فيما شهدت رحلة الأمس تواجد 24 لاعبا بمن فيهم أربع حراس والمدافع رفيق حليش الذي كانت الشكوك تحوم حول إمكانية إعفائه من السفرية بسبب معاناته من الناحية البدنية حسب ما أكده الناخب الوطني بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء المنصرم. ووصل زملاء رياض محرز إلى المطار الدولي لـ”لومي” على الساعة السابعة مساء بالتوقيت الجزائري.

عادل.ب