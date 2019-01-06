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فابريغاس يغادر البريميرليغ بإحصائية مذهلة

Yacine Soudani 6 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 93 زيارة

نشر الحساب الرسمي لسكواوكا المختص بالأرقام والإحصائيات، إحصائية مثيرة ومهبرة عن سيسك فابريغاس نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويتمثل هذا الرقم المذهل في أن فابريغاس هو اللاعب الوحيد في تاريخ البريميرليغ الذي ينجح في صناعة 10 أهداف أو أكثر في 6 مواسم مختلفة، حيث صنع 11 هدفًا في موسمي 2006-07 و2010-11، 12 هدفًا في 2016-17، 13 هدفًا في 2009-10، 17 هدفًا في 2007-08 و18 هدفًا في 2014-15، كما أصبح سيسك أسرع لاعب يصل إلى 100 أسيست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض نجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الأسبق، ما هو مفهوم أنها مباراته الأخيرة مع فريق غرب لندن قبل الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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