فئات جوائز الأوسكار في دورتها الحادية والتسعين: الفيلم اللبناني “كفرناحوم” والفيلم السوري”عن الآباء والأبناء”ضمن القائمة النهائية

وصل الفيلم اللبناني “كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي للقائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية والتي ضمت 5 أفلام، ومن بينها فيلم “حرب باردة” أي (كولد وور) للمخرج بافل بافليكوفسكي، فيلم “روما” من المكسيك للمخرج ألفونسو كوارونو ، “لصوص المتاجر” “شوب ليفترز” للمخرج الياباني هاروكازو كويردا الحائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان للأفلام، و فيلم “لا تنظر بعيدا” (نيفر لوك أواي) للمخرج فلوريان هينكل فون دونرسمارك من ألمانيا.

هذا الاختيار اعتبرته المخرجة نادين لبكي انتصارا كبيرا لأطفال الشوارع الذين شاركوا في الفيلم.

ووصل فيلم “عن الآباء والأبناء” للمخرج السوري طلال ديركي للقائمة النهائية للأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل، وكانت السلطات الأمريكية قد امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لمخرج الفيلم الذي يعيش حاليا في ألمانيا لكنها عادت ومنحته إياها في منتصف جانفي كانون الثاني.

ويتنافس ضمن القائمة النهائية لأفضل فيلم وثائقي طويل فيلمان من بريطانيا وفيلمان من الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزة عن كل فئة من جوائز الأوسكار في دورتها الحادية والتسعين خلال حفل يقام يوم الأحد 24 فيفري في هوليوود وتذيعه شبكة “إيه.بي.سي” الأمريكية على الهواء في معظم دول العالم.

ص ك