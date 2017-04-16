رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم امس الأحد ببسكرة من أجل استحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم يأخذ على عاتقه ترقية المنظومة التربوية الوطنية بهدف “تحسين المردود البيداغوجي” وهو ما “سينعكس إيجابيا على المجتمع”.

وقال ذات المتحدث لدى تنشيطه لتجمع انتخابي بقاعة سينما الأطلس بعاصمة الزيبان تحسبا لتشريعيات الرابع ماي أن تشكيلته السياسية تقترح تأسيس مجلس وطني أعلى للتربية والتعليم تعهد إليه عملية تطوير المنظومة التربوية الوطنية لخدمة المجتمع بأكمله، معتبرا أن “منتوج المدرسة والجامعة تسوده حاليا هشاشة في التكوين والتحصيل العلمي”.

ويرى كذلك بأن هذا المجلس الذي ستسند إليه وظيفة النهوض بالمنظومة التربوية ينبغي أن يضم كفاءات و خبرات جزائرية من أبناء القطاع مضيفا أن هذا المجلس يجب أيضا ” أن لا يكون بأيدي الإداريين والسياسيين لأجل تجنيب المدرسة الجزائرية التجاذب السياسي والإيديولوجي” على حد تعبيره.

وانتقد غويني من جهة أخرى سلوك الأشخاص الذين رفعوا أثناء الحملة الانتخابية الحالية شعار أنهم “هم الدولة” قائلا في هذا السياق: “لا يمكن اختزال المشهد السياسي في تشكيلة سياسية واحدة وكل من يعتقد ذلك فهو لا يعدو أن يكون مجرد حلم في وضح النهار”.

نسرين.م