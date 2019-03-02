أشار رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، بأن حزبه متمسك بدعم ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، مثمنا المسؤولية والسلمية التي أبان عليها الجزائريون في المسيرات الرافضة للعهدة الخامسة.

و أضاف غويني ، لدى اشرافه على افتتاح الندوة الوطنية التأطيرية لأمانة المرأة و الأسرة للحركة، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية وممثلات عن الأمانات الولائية، و مناضلات الحركة بالبويرة، و بعض الضيوف من ناشطات المجتمع المدني أن المظاهرات السلمية التي نظمت على مستوى العديد من ولايات الوطن والتي عرف مشاركة المئات من المواطنين عكست مدى الوعي والمسؤولية التي يتحلى بها الشعب الجزائري الحريص على أمن واستقرار بلاده.

كما ثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني، الأسلوب المتحضر الذي انتهجه الشعب للتعبير عن مطالبه المشروعة وهو الأمر الذي عكسته المظاهرات السلمية التي جابت أول أمس،الجمعة عددا من ولايات الوطن بما فيها الجزائر العاصمة.

ونوه فيلالي بحكمة للسلطات العمومية و مختلف الأجهزة الأمنية التي تعاملت باحترافية مع المتظاهرين ، حيث أكد قائلا ” نحن نحترم من تظاهروا من المجتمع للتعبير عن مطالب التغيير و الإصلاحات السياسية و نرى أنّ أيّ حراك شعبي سلمي هو في الواقع اضطلاع بحق دستوري مكفول لكل الجزائريين و الجزائريات ، ما دام في اطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية ، و ذلك ما يسهم لا محالة في تعزيز دولة الحق و القانون و الحريات، فبالقدر الذي نحترم به أصحاب الرأي المخالف بخصوص الرئاسيات المقبلة .

هذا ودعا نفس المتحدث إلى الاحتكام إلى الأدوات الديمقراطية و إلى حَسم التباين في الآراء عن طريق الاحتكام و بصفة حصرية إلى صناديق الاقتراع ، مؤكد في هذا الصدد احترام الحركة لمختلف الآراء المغايرة، إلا أنه عاد ليؤكد موقف تشكيلته السياسية الداعم لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة ، مضيفا قائلا ” نؤكد للجميع بأن مرشحنا المجاهد بيــــّن مرّة أخرى تمتعه بحكمة واسعة ، يتميز بها عن من سواه ، و هو يلتزم بتنظيم “ندوة وطنية شاملة” بعد الرئاسيات في حال نجاحه إن شاء الله ، نــدوة “شاملة و جامعة ” ، تُفـضي إلى توافـق وطني كبير بقاعدة شعبية واسعة ، لاستكمال و تعميـق الإصلاحات السياسـية و الاجتماعـية والاقتصادية كــي نواصــل جميعا مع بعضنا البعض استكمال مـسار تعزيز دولــــة القانـــون و الحريات و العدالة و التنمية الشاملة ، العادلة و المتوازنة “

ف-س