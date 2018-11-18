غول يطالب بالإسراع في تجسيد البرامج التنموية للمناطق الحدودية

رافع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”عمار غول أمس الأول بتبسة من أجل الإسراع في تجسيد البرامج التنموية الموجهة للمناطق الحدودية بغية “تأمين الشريط الحدودي للبلاد وتطويره في مختلف المجالات وحمايته من الأخطار التي تحدق به.”وأوضح غول خلال تجمع شعبي بدار الثقافة محمد الشبوكي بمدينة تبسة أنه “يتوجب الشروع في تجسيد هذه البرامج التنموية والسهر على تنفيذها لدعم هذه المناطق الحدودية التي توليها الدولة أهمية بالغة.”وأضاف ذات المسؤول بأن حزبه يساند هذه السياسية التنموية الطموحة بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق وتثبيتهم في أراضيهم وتلبية احتياجاتهم

و اقترح رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، استحداث فضاءات تجارية وصناعية وشبانية عبر البلديات الحدودية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية بهدف توفير مناصب شغل للشباب

وفي الشأن السياسي قال غول، أن تشكيلته السياسية أعدت منذ تأسيسها برنامجا نابعا من مبادئ ثورة نوفمبر و مبادرة المصالحة الوطنية والوئام المدني التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل بناء وطن واحد، حر، مستقل ومتطوروالعمل على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية،وأضاف نفس المسؤول الحزبي أن العمل جار حاليا بالتنسيق مع عديد الأحزاب والشركاء الفاعلين من أجل تجسيد ميثاق أخلاقي سياسي لمكافحة كل أشكال الفساد في المجتمع بهدف بناء جزائر آمنة ومستقرة ومتطورة وقوية ورائدة

رزاقي.جميلة