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“غول” يستقبل سفير بريطانيا بمقر حزبه

Fella Soltani 25 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 31 زيارة

استقبل رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، عمر غول، سفير بريطانيا العظمى،باري لوين، بمقر الحزب بالعاصمة، بطلب من هذا الأخير، بحضور إطارات الحزب.

وأفادت مصادر من “تاج”، أن رئيس الممثلية الدبلوماسية البريطانية بالجزائر طلب من عمار غول، طرح تصوراته بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل، حيث أكد الأخير دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل الترشح لولاية جديدة “في جميع الظروف”.

وكتبت الصفحة الرسمية لعمار غول، على “فايسبوك”، أن اللقاء كان فرصة للطرفين من أجل تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

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