عبر رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول ، عن رفضه لخطابات التهريج والتهييج والتجريح والقذف مؤكدا أن حزبه يرفض السطو على الإنجازات.

ودعا غول في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزبه، بدالي ابراهيم، إلى طي صفحة العداوات، والإبتعاد عن التجريح والتهميش ، كما طالب باستجماع القوى من اجل رفع التحديات ، والرقي بالبلاد على كافة الأصعد واستكمال إجراءات المصالحة الوطنية وتوسيعها.

وطرح غول مبادرة جديدة، تتمثل في ندوة وطنية جامعة مفتوحة، تشارك فيها كل الطبقات السياسية ومكونات المجتمع المدني والنقابات وهيئات الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمواجهة التحديات وجمع الأطياف.

وبخصوص موقف حزبه من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود للجزائر وعدم إستقباله من طرف رئيس الجمهورية أكدا غول أن تاج يكتفي ببيان الرئاسة و نحن في الجزائر دولة سيدة نستقبل من نريد ولا نستقبل من لا نريد وللرئيس أعذاره.

وفي رده على سؤال حول تاج وعلاقته بالساحة السياسية في الجزائر قال ان كل من في الساحة السياسية هو شريك وليس عدو، نستطيع التعاون معه حول ملف أو موضوع ما بعيدا عن الطموحات السياسية المفرطة ، موضحا أن حزبه يرفض كل الحواجز الوهمية التي تفرق الجزائريين بعضهم عن بعض.

وفي سياق أخرى ، كشف رئيس “تاج” أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي إستعصى أن تكون على أراضيه قاعدة عسكرية وأن تواجد القواعد العسكرية بكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو ليس من أجل التسلية ، في تلميح إلى القواعد العسكرية الفرنسية.

فلة -س