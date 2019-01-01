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غول: نجدد دعوتنا للرئيس للترشح لعهدة جديدة

Razika kherkhache 1 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 125 زيارة

أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أن “الانتخابات الرئاسيات ستجرى في موعدها، وننتظر قرار الرئيس الذي نباركه وندعمه ونجسده”. وقال عمار غول في ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء 1 جانفي 2019: “نقول دائما ونؤكد أن وفاءنا ودعمنا للأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو ثابت دائم ومستمر، وإننا في تاج نجدد دعوتنا لفخامة الرئيس بالاستمرار في قيادة البلاد والتقدم للاستحقاق الرئاسي القادم في موعد، ونحن في تاج ننتظر قرار الرئيس”. وأضاف غول أن حزبه “سيبارك ويدعم ويجسد أي قرار سيتخذه الرئيس فيما يخص محطة الرئاسيات”، مؤكدا “نحن وفاءنا دعمنا للاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ليس فيه قيد ولا شرط وبيننا وبينه عقد معنوي وأخلاقي”.

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