قال أمس، عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر بولاية قالمة أن “تاج” ليس حزب تهريج سياسي، مشيرا إلى انه اختار القوائم الانتخابية لتقديم برنامج بديلة خدمة لمختلف قطاعات الدولة.

وأكد غول أمس، بولاية قالمة أن حزبه ليس حزب تهريج سياسي” هو حزب وواقع كبير يقترح البديل من اجل هذه الولاية ومن اجل الوطن”، متوعدا باقتراح حلول واقعية لا وهمية للتخفيض من نسبة البطالة التي بلغت في ولاية قالمة 13% مشددا على ضرورة العمل على التقليل منها بإيصالها الى اقل من 7%، عبر خلق مناصب شغل في قطاع الفلاحة الذي يشغل نسبة ضئيلة الى جانب القطاع الصناعي الذي لا يفوق نسبته ستة بالمائة من نسبة التشغيل بالولاية ، والخدمات الذي يمثل 15% ، مؤكدا أن حزبه بإمكانه تطوير هذه الأرقام و إيجاد حلول من خلال رفع مستوى الفلاحي وتكامله مع قطاع الصناعة وكذلك السياحة والرياضة والصناعة، مشددا على أن من بين الأمور التي تحتاجها الولاية الاكتفاء الوطني والامن الغذائي وتصدير المنتوجات إضافة الى تدعيم الفلاحة الغابية من خلال توسيع مجال المشتلة والتناسق لما يسمى بالصناعة الغابية والخشب، مشيرا الى انه لا يكمن صرف دولارات على استوراد الحطب ونحن نملك ثروة ويكمن تطويرها إضافة الخضر والفواكه كذلك القمح الذي تتمتع بها الولاية و 10 % فقط مسقية، ما جعله يؤكد ان هدف “تاج” يبقى توسيع مساحة المسقية الى 40 % ودعم الفلاحة على مستوى السهول وإنتاج اللحوم البيضاء الأحمر والأبيض قائلا” لا يعقل ولاية كقالمة أن تستورد لحوم ..يجب أن نعطي دفع لهذا الانتاج وحتى مادة الحليب مع الولايات المجاورة نستطيع ان ننتج ونتوقف عن استراده بالعمل والتشمير على سواعدنا والعمل.

عمر ح