

أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول أمس الاثنين بمدينة سعيدة أن حزب تاج يعتبر حزب الدولة ويسعى للمحافظة على أمنها واستقرارها.

وأوضح غول خلال تنشيطه لتجمع شعبي بمركز التسلية العلمية ” الإخوة عبد اللي” في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر أن حزبه يعمل من أجل تقوية مؤسسات الدولة وقواعدها.

وأضاف “أن المحافظة على الدولة هو من صميم الواجب الوطني الذي يعتبر مسؤولية الجميع” داعيا إلى “ضرورة حماية جميع الانجازات والمكتسبات المحققة منذ الاستقلال”.

ونبه نفس المتحدث من وجود بعض الأفكار “المسمومة والهدامة” التي يتم غرسها في عقول الشباب والتي يراد من خلالها “إضعاف الدولة والسطو على كل ما يعزز مكتسباتها”.

ومن خلال شرحه لبرنامج حزب “تاج” دعا غول إلى “بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات من خلال ترقية قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات و الطاقات المتجددة مبرزا في هذا السياق أن ” إعطاء دفع قوي لهذه القطاعات والاهتمام بها هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد”.

كما أشار إلى الأهمية “الكبيرة” التي يوليها حزب تجمع أمل الجزائر للشباب مؤكدا أن “تأطير هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات و معاهد التكوين و مرافقتهم و الاستماع إلى انشغالاتهم بعناية واهتمام من شأنه الحد من مختلف الآفات الاجتماعية من انحراف و مخدرات و حرقة “.

“نريد استغلال سواعد الشباب لحماية و ترقية البلاد و الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الجزائر و استقلالها” يضيف عمار غول.

كما ذكر أن حزبه “يطمح لإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود القانون لتحريره من جميع القيود للمساهمة في تحقيق التنمية وخدمة الصالح العام للمواطن”.

نسرين.م