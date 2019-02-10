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غول :المرض لا يمنع الرئيس من الترشح

Fella Soltani 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 40 زيارة

أكد رئيس حزب تكتل “أمل الجزائر تاج” عمار غول بأن حزبه رفقة أحزاب التحالف الرئاسي بصدد وضع اللمسات الأخيرة للشروع في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره الوحيد الذي يملك إجماعا سياسيا ومؤسساتيا، رافضا منطق المعارضين الذين يتحججون بمرض الرئيس، معتبرا مرضه لا يعيق عمل المؤسسات ولا يمنعه من الترشح.
غول كشف عن التواجد في مرحلة متقدمة من التحضير لمباشرة الحملة الانتخابية سواء في إطار التحالف الرئاسي أو من خلال حزبه بتنصيب اللجنة الوطنية من أجل تسيير الحملة بالولايات والجالية، ويأتي ذلك حسبه “بعد فصلنا في خيارنا منذ البداية ولم نتردد فيه أو نعاكسه يوما”، مشددا في ندوته الصحفية التي عقدها أمس بالبويرة على هامش لقاء جهوي حول المرأة، على عدم وجود من يملك سواء بالسلطة أو المعارضة لإجماع انتخابي وشعبي ومؤسساتي غير عبد العزيز بوتفليقة.

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