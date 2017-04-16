اتهم عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية ببيع الوهم للناخبين خاصة منهم الشباب، كاشفا انه توجد احزاب مناساباتية لا تعرف المواطنين الا في الاستحقاقات الانتخابية. وهاجم غول خلال تجمع شعبي عقده في كل من ولاية معسكر وتلمسان، بطريقة مباشرة حزب الافلان الذي ادرج فيه الأمين العام جمال ولد عباس لمترشحين يفوق أعمارهم 50 سنة، حيث أشار اليه ضمنيا حينما ذكر أن هناك احزابا وعدت بإدراج الشباب في القوائم الانتخابية لكنها لم تفعل، وهو ما اعتبره متناقضا مع ما تتطلع له الحكومة التي كثيرا ما شددت على ضرورة منح الفرصة للشباب، متسائلا عن سبب عدم منح الفرصة لهذه الفئة التي تشكل ما نسته 75 من المجتمع الجزائري، منتقدا في هذا الشأن وجود احزاب سياسية همها مبنى زيغود يوسف و لا تعرف المواطنين الا في الانتخابات، عكس حزب” تاج” الذي قال انه وفى بوعوده اتجاه الشباب من خلال غزوهم لقوائم حزبه. وفي السياق وعد عمار غول بتطبيق برنامجه المسطر في الولايتين، حيث قال ان من اولوياته توفير مناصب الشغل في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والصيد البحري، الصناعة التحويلية والسياحة والذهاب لتحسين انتاج كل ولاية لخلق الثروة والمساهمة في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن تسطير برنامج للتكفل بالمناطق الحدودية التي قال انها تعيش بعض من الضغوطات جراء انتشار ظاهرة التهريب وعدم استقرار بعض المدن المجاورة، ما جعلع يشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة التهريب وتعزيز القدرات الامنية لتحقيق الاستقرار. معسكر\ تلمسان: عكر حمادي