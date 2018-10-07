عاد صبيحة الأمس، الدولي الجزائري فوزي غولام لأجواء التدريبات الجماعية لناديه نابولي الإيطالي، بعد فترة طويلة من الغياب، ليؤكد جاهزيته وتعافيه كلية من الإصابة بالرغم من تأجيل موعد عودته للمنافسة الرسمية إلى غاية بداية شهر نوفمبر المقبل، وهي الخطوة التي أسعدت كثيرا اللاعب الجزائري. وصنعت أمس، عودة غولام إلى أجواء التدريبات الجماعية رفقة زملائه الحدث في أوساط وسائل الإعلام الإيطالية، وذلك بالنظر لحالة الترقب التي ميزت وضعية الجناح الطائر للمنتخب الوطني، خاصة في ظل تضارب الأنباء في وقت سابق حول عودته وحالته الصحية بعد فترة طويلة من العلاج، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ من طرف الطاقم الفني لنادي “الجنوب” بحالة الظهير الأيسر الصحية، وهو الذي تعرض في وقت سابق لإصابة خطيرة أبعدته لفترة طويلة عن المنافسة الرسمية. وكان فوزي غولام قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي في بداية شهر فيفري من العام الجاري والتي حرمته من مداعبة الكرة لمدة تفوق الـ9 أشهر، حيث كان اللاعب قد تعرض لمضاعفات وإصابة جديدة جعلته يخضع لعميلة جراحية جديدة وعملية تأهيل أيضا. وكانت تقارير إعلامية في إيطاليا، قد كشفت أول أمس، أن البروفيسور بيير باولو مارياني، أخصائي جراحة العظام في مستشفى “فيلا ستيوارت” بروما، قرر تأجيل عودة غولام للميادين إلى غاية نوفمبر الداخل، بالرغم من أنه كان ضمن القائمة الخاصة بمباراة جوفنتوس الماضية التي جرت الأسبوع الماضي لحساب الجولة السادسة من “الكالتشيو” الإيطالي. وعبّر غولام عن سعادته الكبيرة بعودته إلى التدريبات الجماعية رفقة زملائه في نابولي، مبديا حماسه البالغ من أجل العودة بقوة ومساعدة ناديه على تحقيق نتائج رائعة في جميع المسابقات، حيث نشر “تغريدة” على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: “أنا سعيد بعودتي إلى التدريبات، مع هذه الرغبة الكبيرة التي تدفعك لتقديم المزيد”.

عادل.ب