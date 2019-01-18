غوغل تطور ميزة لكشف “رادارات” السرعة في الطرق

تعمل شركة “غوغل” على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق الخرائط “maps”، تكشف أماكن رادارات قياس السرعة على الطرق.

وذكر تقرير نشره موقع “أندرويد بوليس” أن الميزة الجديدة تتعلق بالكشف عن أماكن وجود كاميرات السرعة على الطرق المختلفة، بحيث تتمكن من تفادي غرامات السرعة عند التقاطك عبر تلك الكاميرات.

وكشفت صور مسربة أنك عندما تقوم بتحديد وجهتك على التطبيق وتبدأ في رحلتك وتشغل وضع التوجيه Navigation Mode، يظهر لك التطبيق الطريق التي توجد فيه كاميرا مراقبة السرعة.

ويساعد ذلك في تقليل السرعة في هذا المكان قبل الاقتراب من مكان وجود الرادار، لكي تتمكن من تفادي الغرامة.

وأفاد التقرير أن الميزة الجديدة تقوم “غوغل” بتجربتها حاليا في بعض المناطق والشوارع في بريطانيا، حيث يسمح للمستخدمين التعرف على أماكن الرادارات على الطرق.