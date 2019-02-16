تطرق أخيرا المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر ستي الإنجليزي لقضية الدولي الجزائري رياض محرز، والتساؤلات التي كثرت حول قرار استبعاده في معظم مباريات الفريق هذا الموسم خاصة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز “البرميرليغ”، معترفا بقسوته على نجم “الخضر”، ومعتبرا أن هذا الأخير يحتاج لخوض عدة مباريات متتالية من أجل منافسة رحيم سترلينغ ودافيد سيلفا على مكانة أساسية. وتقدّم التقني الكتالوني باعتذاره لمحرز، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة الأمس بين “السيتي” ونيو بورت كاونتي لحساب كأس إنجلترا، أنّه يتحمل مسؤولية وضعية اللاعب، وأضاف في هذا الصدد: “كل ما يمكنني قوله بشأن رياض، هو أنني آسف لوضعية محرز، ما يحدث للاعب أتحمل مسؤوليته دون غيري، وهو يقوم بكل ما عليه طيلة الأسبوع في التدريبات”، وأشاد المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني، بإمكانيات رياض واصفا إياه بالخارق: “أنا أقسو كثيرا على رياض، وهذا أمر يؤسفني، لأنه لا يتحمل مسؤولية ما يحدث له في الآونة الأخيرة”، ليواصل كلامه: “إنه لاعب خارق للعادة، ولكننا نمتلك 5 عناصر كاملة في الهجوم، يقدمون مستويات كبيرة، وهو ما يدفع رياض ثمنه”، كما وعد غوارديولا نجم “الخضر” بمنحه الفرصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مختلف المنافسات المحلية والأوروبية. ويرى مدرب “السيتيزن” أنّ اللاعب السابق لليستر سيتي بنفس مستوى زميله رحيم سترلينغ وبيرناردو سيلفا، وهو بحاجة للمشاركة في 5 مباريات متتالية للمنافسة على مكانة اساسية في النادي “محرز يملك مستوى، وبإمكانه إظهاره لو منحناه فرصة اللعب لخمس أو ستة مباريات متتالية”، قبل أن يضيف: “بإمكانه اللعب بنفس مستوى رحيم سترلينغ، وبيرناردو سيلفا، أو غيرهم من اللاعبين الذين يشاركون بانتظام”. وتأتي تصريحات غوارديلا بمثابة رد على الانتقادات التي يتعرض لها الدولي الجزائري من قبل عشاق مانشستر سيتي في ظل تهميشه واكتفائه بالمشاركة في لقاءات كأس إنجلترا فقط، كما أنّها ستكون حافزا لمحرز من أجل تقديم كل ما لديه على استعادة مكانته الأساسية فيما تبقى من الموسم الجاري.

ع.ب