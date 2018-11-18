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غوارديولا يطعن برشلونة وينقض على هدفه في الميركاتو

بعد أن أبدت إدارة برشلونة اهتمامها بخدماته:
غوارديولا يطعن برشلونة وينقض على هدفه في الميركاتو

Yacine Soudani 18 نوفمبر 2018 رياضة دولية اضف تعليق 54 زيارة

أشارت مصادر صحفية إنجليزية إلى تقدم نادي مانشستر سيتي بخطوات على نظيره برشلونة الإسباني، في سبيل التعاقد مع متوسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي، فرانكي دي يونج

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية نقلًا عن “ميرور” الإنجليزية، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، أقرب للانتقال إلى مانشستر سيتي عن برشلونة، بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها إداريو الفريق السماوي

وعرضت إدارة مانشستر سيتي مبلغ 67 مليون يورو على نظيرتها في أياكس مقابل الفوز بخدمات اللاعب، الذي أبدى رغبة وانفتاح كبيرين للعمل مع المدرب بيب جوارديولا في فترة ذهبية للبلوز

ياسين.س

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عن Yacine Soudani

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